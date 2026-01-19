circle x black
Cerca nel sito
 

Valentino, Ferragni: "Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni"

Così all’Adnkronos l’imprenditrice ricorda il grande stilista morto oggi a 93 anni

Chiara Ferragni - Fotogramma /Ipa
Chiara Ferragni - Fotogramma /Ipa
19 gennaio 2026 | 20.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa”. Così all’Adnkronos l’imprenditrice Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino, morto oggi all’età di 93 anni.

“È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale”, prosegue Ferragni. Con la sua visione “ha definito un’idea di eleganza senza tempo, rendendo l’Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
valentino chiara ferragni valentino moda valentino morto
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza