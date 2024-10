Vanessa Gravina: "Il Paradiso? Immagine di Italia forte, fondata su femminilità'

"Una serie molto amata che restituisce un'immagine bellissima dell'Italia, a cavallo tra gli anni '50 e '60, non solo dal punto di vista estetico. Un'Italia forte, propulsiva, economicamente competitiva, un'Italia dei valori dove la femminilità non è volgarizzata, svilita. Le donne si ritrovano in queste icone femminili, le più giovani si riscoprono". Vanessa Gravina protagonista nel ruolo di Adelaide di Sant'Erasmo, ne 'Il Paradiso delle Signore' in onda su Rai 1, leader di ascolti, giunta alla puntata numero mille, parla con l'Adnkronos e rivela i segreti dell'incredibile successo della serie tv, in 'mostra' in questi giorni a Roma a Palazzo Velli.

Attraverso le vicende di un grande magazzino si rilegge la storia d'Italia. Dall'invasione dell'Ungheria, alla tragedia del Vajont, dall'assassinio di JFK alla consegna dell'Oscar a Federico Fellini per '8 e ½'. E poi i volti amati, conosciuti, come Enza Sampò e Rosanna Vaudetti, Alberto Manzi, Gianni Rivera, Sandra Milo. E aggiunge la grande attrice italiana: "I ruoli maschili assumono un coprotagonismo importante, ma lo ripeto, la forza è quella delle donne. Si sta avvicinando il '68. Si sente nell'aria, anche nel nostro 'Paradiso'. I telespettatori ci hanno premiato e tutto questo ci rende orgogliosi, la piattaforma è esplosa, il nostro pubblico non è formato solo da casalinghe, ma anche da politici, senatori, spettatori trasversali che ci seguono in 80 Paesi".

"Un made in Italy di eccellenza con le nostre maestranze, riconosciuto a livello internazionale - prosegue Vanessa Gravina - Quaranta minuti di fiction quotidiana girata in presa diretta - ricorda - Uno sforzo titanico, 50-60 pagine studiate a memoria ogni settimana. E si lavora dalle 8.30 del mattino fino alle 18 di sera". Un personaggio aristocratico nel 'Paradiso', in parte autobiografico, lei che ha lavorato con celebri fotografi come Richard Avedon e Fabrizio Ferri? "Sono nata e vissuta nella periferia di Milano, ma mia nonna aveva un negozio di antiquariato in via del Babuino a Roma, in casa nostra mobili del '700 e ceramiche di Limoges - risponde- Nel mio dna conservo i gesti e la nobiltà di mia madre, un certo glamour che piaceva tanto a Franca Sozzani, editor di Vogue Italia. E Milano mi ha certamente aiutata. Città dal clima grigio, ostile, ma raffinata. Confesso di aver vissuto all'interno di un favoloso ossimoro".

Vanessa Gravina ha lavorato, tra gli altri, con Strelher, Cavani, Squarzina, e ritornerà a teatro con 'Testimone d'accusa' di Agatha Christie e il prossimo anno con 'Nuts' ('Pazza'), film interpretato al cinema da Barbra Streisand. "Dalla tv al palcoscenico una sfida interessante - continua Vanessa Gravina - Portiamo il pubblico della televisione a teatro, al cinema. Come me, con straordinario successo, anche Sergio Castellitto e Michele Riondino. I grandi registi mi hanno trasmesso i fondamentali del mio lavoro di attrice, della mia vocazione. Convivere con gli altri e poi il rispetto, l'integrità, l'autocontrollo, un bagaglio di insegnamenti imprescindibili, un viatico insostituibile".