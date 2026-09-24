circle x black
Cerca nel sito
 

Vanessa Incontrada si è sposata, le nozze con Rossano Laurini: la prima foto dopo il 'sì'

L'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto che ritrae la coppia nel giorno del loro matrimonio

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini - Instagram
Vanessa Incontrada e Rossano Laurini - Instagram
24 settembre 2026 | 11.45
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. Dopo 19 anni d'amore insieme, l'attrice e l'imprenditore si sono giurati amore eterno ieri a Greve in Chianti, in un angolo della Toscana. A condividere la prima foto sui social è stata proprio Incontrada che ha postato uno scatto che ritrae la coppia dopo aver pronunciato il fatidico 'sì', avvolti da un grande arco di fiori bianchi.

 

La relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è cominciata nel 2007, poi l'anno successivo sono diventati genitori di Isal. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato di alcuni momenti difficili attraversati dalla coppia, come una crisi lunga 2 anni: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vanessa incontrada rossano laurini matrimonio vanessa incontrada
Vedi anche
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza