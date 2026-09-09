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A Venezia 83 Martina Ferragamo: "Interpreto mia nonna Wanda e racconto la mia famiglia" - Video

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09 settembre 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
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Come si trova la propria strada quando il passato sembra averne già indicata una? E' da questa domanda che nasce 'Un passo alla volta', il cortometraggio scritto da Martina Ferragamo e Simone Coppo, diretto da Coppo, prodotto da Image Hunters e presentato da Ferragamo. Il film debutta questa sera al Teatro La Fenice di Venezia, nell'ambito dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Nel cast, accanto a Martina Ferragamo, Margherita Buy, Francesco Colella e Francesco Centorame. (di Paolo Martini)

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venezia 83 venezia 2026 venezia martina ferragamo
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