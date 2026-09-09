A Venezia 83 Martina Ferragamo: "Interpreto mia nonna Wanda e racconto la mia famiglia" - Video

Come si trova la propria strada quando il passato sembra averne già indicata una? E' da questa domanda che nasce 'Un passo alla volta', il cortometraggio scritto da Martina Ferragamo e Simone Coppo, diretto da Coppo, prodotto da Image Hunters e presentato da Ferragamo. Il film debutta questa sera al Teatro La Fenice di Venezia, nell'ambito dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Nel cast, accanto a Martina Ferragamo, Margherita Buy, Francesco Colella e Francesco Centorame. (di Paolo Martini)