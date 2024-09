All'81esima Mostra del Cinema di Venezia è andata in scena, nella sala Laguna, la masterclass con Patti Smith per 'Soundwalk Collective & Patti Smith Correspondences', il progetto approdato alla kermesse grazie alla collaborazione tra Isola Edipo, Fondation Cartier Pour l’art contemporain e le Giornate degli Autori. Patti Smith e Stephan Crasneanscki si sono confrontati sul processo creativo audiovisivo di 'Correspondences', partendo dalle immagini di 'Andrej Rublev' di Tarkovskij per passare attraverso 'Medea' di Pasolini fino ad arrivare a 'Il Vangelo secondo Matteo', su cui Patti Smith ha intonato un brano a cappella, dedicato alla Mostra, che ha emozionato i presenti.

Smith e Crasneanscki hanno intitolato i brani dell’ep 'Correspondences Vol. 1' 'Pasolini' e 'Medea'. Le due canzoni sono viaggi audiovisivi che provocano riflessioni e conversazioni attorno al cinema e alla poesia. Il legame tra la cantautrice, poetessa, fotografa e pittrice e Pier Paolo Pasolini è profondo ed è nato proprio attraverso il cinema. Patti Smith e Stephan Crasneanscki il 2 settembre alle 20 saranno al 'Cinema Galleggiante' per una performance con parole, musica e immagini, introdotta da quattro film tratti da 'Correspondences'.