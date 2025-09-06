circle x black
Venezia 82, Jarmusch Leone d'oro: "Non distribuirò il mio film in Israele"

"La popolazione di Israele è meravigliosa, amo le persone che non sono a favore di Netanyahu"

Jim Jarmusch - Adnkronos
06 settembre 2025 | 22.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non voglio sostegno dal governo israeliano, non voglio venga mostrato da loro". Lo afferma il regista Jim Jarmusch, che con il film ‘Father Mother Sister Brother’ ha conquistato il Leone d'Oro alla 82esima Mostra del cinema di Venezia. E aggiunge: "La popolazione di Israele è meravigliosa, amo le persone che non sono a favore di Netanyahu".

Il regista ribadisce, dunque, la sua posizione: "Non mi pace il totalitarismo perché il primo passo è dividerci ed è così che ci prendono in giro. Se c'è denaro da parte del governo israeliano allora il mio film non verrà distribuito".

