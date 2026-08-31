Venezia 83, a Irina Shayk il Filming Italy Venice International Award

Sarà Irina Shayk, una delle top model più celebri e riconoscibili a livello internazionale, a ricevere il Filming Italy Venice International Award, in occasione dell’ottava edizione del Filming Italy Venice Award, ideato e diretto da Tiziana Rocca. In programma domenica 6 settembre al Lido di Venezia, il premio viene conferito a personalità che, con il loro talento e il loro percorso artistico, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e alla diffusione della cultura audiovisiva e dell’intrattenimento nel mondo.

"Siamo molto felici di poter celebrare Irina Shayk al Filming Italy Venice Award. Irina rappresenta perfettamente quella capacità di trasformare il talento e la propria immagine in un linguaggio internazionale, diventando negli anni una delle personalità più riconoscibili e influenti della moda contemporanea. La sua carriera è un esempio di determinazione, professionalità e straordinaria capacità di rinnovarsi, mantenendo sempre una fortissima identità. Ha saputo attraversare mondi diversi, dalla moda al cinema, con naturalezza e grande personalità, merita questo riconoscimento che da sempre vuole celebrare il talento, la creatività e la forza delle donne", ha dichiarato Tiziana Rocca, direttore renerale e artistico del premio.

Protagonista assoluta della moda e dello spettacolo internazionale, Irina Shayk è stata capace nel corso della sua carriera, sottolineano le motivazioni del premio, di costruire un percorso che supera i confini delle passerelle e delle campagne pubblicitarie, intrecciando moda, cinema, televisione e grandi eventi internazionali. Nel corso degli anni ha conquistato le copertine delle più importanti riviste internazionali e ha lavorato con alcune delle maison e dei fotografi più prestigiosi del mondo, per poi approdare anche al cinema nel 2014 nel film Hercules al fianco di Dwayne Johnson. Nel 2026 è stata inoltre scelta come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Con la sua immagine inconfondibile e la sua eleganza, Irina Shayk rappresenta oggi una delle personalità più emblematiche della contemporaneità. Prossimamente, Irina reciterà nel film della Universal Pictures "The Catch", al fianco di Emma Stone e Chris Pine.