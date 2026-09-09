Venezia 83, il Pagellone dal Lido dell'ottava giornata

C’è chi arriva al Lido per il cinema, chi per il red carpet, chi solo per accaparrarsi un gadget o provare a scroccare un drink al bar dell'Excelsior. E poi ci siamo noi che, armate di taccuino e ironia, vi raccontiamo quello che non entra nelle conferenze stampa: gli applausi oceanici e i silenzi glaciali, gli outfit che sfidano la fisica, i gossip che si materializzano più velocemente delle barche-taxi e quei mostri della Laguna che puntualmente riemergono tra un photocall e un party segreto. Perché la Mostra del Cinema di Venezia è così: un palcoscenico dove il sublime convive con l’assurdo.

E alla fine, l’atto di clemenza è arrivato dal cielo. Dopo giorni passati a cuocere a fuoco lento sotto un sole che sembrava avere ambizioni da regista espressionista, un acquazzone biblico si è abbattuto sul Lido. Non una pioggerellina da film francese, ma vere e proprie secchiate d'acqua, violente e decise, come se qualcuno lassù avesse deciso di porre fine a questa lunga agonia. Perché se il calendario segna impietosamente l'ottavo giorno, il tempo percepito dalle creature mitologiche note come 'accreditati' è fermo a un'era geologica indefinita, circa al giorno 50.

Passo svelto, occhiali da sole e via in un lampo. L'apparizione di Pamela Anderson alla Mostra è stata più breve di un trailer. Snobismo da star che diserta la conferenza stampa? Macché. La verità è molto più eroica. Evidentemente, il suo sesto senso da bagnina ha captato un'emergenza. Qualcuno, da qualche parte in laguna, stava annaspando tra un vaporetto e una gondola. E quando l'istinto di Baywatch chiama, non c'è red carpet che tenga. Prima il salvataggio, poi il cinema.

E poi c'è l'arrivo di Emanuela Fanelli che avrebbe potuto fare solo Emanuela Fanelli. L’attrice è sbarcata al Lido in versione 'invecchiata', look da futura sé stessa, per dare un assaggio di ciò che vedremo nella sua serie 'Peccato'. "Avete visto che tracollo? Però sono una bella signora". La Fanelli è come quella che arriva alle feste di famiglia: non sai cosa dirà, ma sai già che farà ridere tutti.

Dalla sala stampa, fumata bianca: "Habemus Aqua". Al settimo giorno dall’inizio della Mostra, sono finalmente comparse le colonnine dell’acqua, accolte dai giornalisti come un’apparizione mariana. Qualcuno ha giurato di aver sentito un collega sussurrare "miracolo" mentre riempiva la borraccia, altri hanno documentato l’evento come se fosse un tappeto rosso.