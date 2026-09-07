circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 83, il Pagellone del Lido della sesta giornata

Dalla classe della leggenda del cinema Ellen Burstyn all''estranea' Valeria Bruni Tedeschi fino ai talent rancorosi per le stroncature dei film

Venezia 83, il Pagellone del Lido della sesta giornata
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
07 settembre 2026 | 19.04
Loredana Errico e Lucrezia Leombruni
LETTURA: 2 minuti

C’è chi arriva al Lido per il cinema, chi per il red carpet, chi solo per accaparrarsi un gadget o provare a scroccare un drink al bar dell'Excelsior. E poi ci siamo noi che, armate di taccuino e ironia, vi raccontiamo quello che non entra nelle conferenze stampa: gli applausi oceanici e i silenzi glaciali, gli outfit che sfidano la fisica, i gossip che si materializzano più velocemente delle barche-taxi e quei mostri della Laguna che puntualmente riemergono tra un photocall e un party segreto. Perché la Mostra del Cinema di Venezia è così: un palcoscenico dove il sublime convive con l’assurdo.

In un Lido affollato di selfie, outfit studiati al millimetro e dichiarazioni programmatiche, serve una leggenda per rimettere tutti in riga. E la leggenda è lei: Ellen Burstyn, 93 anni, che ritira il Leone d'Oro alla Carriera. Con la nonchalance di chi sta leggendo la lista della spesa, snocciola: "È una cosa vincere un Oscar, un Tony o un Emmy, premi che ho avuto". Pausa a effetto. E la stoccata finale: "Ma questo è molto di più". In un'epoca di divi da TikTok, zia Ellen ci ricorda che i follower vanno e vengono. La classe, invece, resta.

Menzione d'onore (al contrario) per Valeria Bruni Tedeschi, che si defila dalle interviste video perché, ci viene riferito, "non si regge in piedi". Un dramma, se non fosse che le interviste erano da seduti. È evidente che non le è toccato inseguire i fratelli Gallagher sotto il sole cocente per tutto il giorno, ma a ciascuno la sua fatica. Solidarietà.

Meno vicinanza, però, ai pazienti del Centro 'Evidentemente non hai capito la mia visione': sono quegli artisti che non tollerano una recensione negativa e, per rimediare, inviano al giornalista la loro personale tesi sul perché il film sarebbe un capolavoro. Una categoria in espansione, convinta che il dissenso sia un affronto personale. E parte il solito e noioso: "Forse non sai chi sono io". Ma le chiacchiere stanno a zero: il rancore è un privilegio riservato a chi si chiama Ultimo, osannato per un’intera settimana sanremese dai giornalisti musicali per poi vedere trionfare Mahmood.

Infine, un minuto di silenzio per tutti i mignolini dei piedi finiti fuori gioco sul tappeto rosso. Eroi dimenticati, caduti sul campo dopo anni di onorato servizio nelle scarpe troppo strette. Loro sì che conoscono il vero dolore, ma si limitano a pulsare in silenzio, come piccoli tamburi tribali che ricordano al mondo che la sofferenza, a volte, è grande quanto un centimetro e mezzo di dito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mostra del cinema di venezia mostra di venezia
Vedi anche
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video
Europa volatile, Francoforte giù dopo la vittoria dell'Afd - Video
Venezia 83, Greta Scarano sul red carpet con il segno rosso contro la violenza sulle donne
Venezia 83, a Lino Banfi la Medaglia della Camera dei Deputati - Video
Vela, Max Sirena (ad Luna Rossa): "Sogno di alzare la Coppa America a Napoli" - Video
News to go
Sciopero treni settembre 2026, stop oggi e domani: cosa c'è da sapere
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza