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Venezia 83, premiato 'The 3 Bitcoin Opera' di Claudix Vanesix e Cristina Soto Arias

E' il progetto vincitore dell’edizione pilota di Biennale College – Blend 2025-26

(Alberto Barbera, Claudix Vanesix e Pietrangelo Buttafuoco - Ufficio stampa Biennale di Venezia)
(Alberto Barbera, Claudix Vanesix e Pietrangelo Buttafuoco - Ufficio stampa Biennale di Venezia)
06 settembre 2026 | 16.11
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

"The 3 Bitcoin Opera" di Claudix Vanesix e Cristina Soto Arias (Perù/Francia) è il progetto vincitore dell’edizione pilota di Biennale College – Blend, il programma Biennale di Venezia - che coinvolge tutti i suoi Settori con i direttori artistici – rivolto a chi intende realizzare opere che non appartengano a una sola disciplina predefinita.

"A The 3 Bitcoin Opera" è stato conferito oggi un premio di 20.000 euro come miglior progetto durante la cerimonia di premiazione alla presenza di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e Alberto Barbera, direttore Artistico Biennale Cinema, presso lo Spazio Incontri Immersive, alla Venice Immersive Island (Lazzaretto Vecchio) al Lido, in occasione di Venezia 83.

"The 3 Bitcoin Opera" reinterpreta "L'opera da tre soldi" di Bertold Brecht attraverso un mondo contemporaneo plasmato dal potere algoritmico, dal capitalismo della sorveglianza, dall'intelligenza artificiale, dalle economie di guerra e dal collasso ecologico. Al centro dell'opera c'è la storia d'amore tra Xenon9, un cyborg transfemminile intrappolato nei sistemi tecnologici e finanziari di una città futuristica, e Felicidad, un essere non umano transmaschile proveniente dalle montagne, custode della memoria ancestrale del mondo vivente. La loro relazione apre la possibilità di una diversa forma di connessione e di un altro futuro possibile, pur affrontando un paradosso centrale: può l'amore sopravvivere al di fuori dei sistemi violenti che lo hanno reso possibile?

Biennale College – Blend, sostiene lo sviluppo di 6 progetti internazionali presentati da 6 artisti, accompagnati da altrettanti componenti dei loro team di produzione (12 partecipanti in tutto).

Gli altri cinque team dell’edizione pilota di Biennale College – Blend (2025 – 2026), formati da regista e produttore/produttrice, sono: " I was looking at the ceiling and then I saw myself" di Simone Marino (Italia) e Giacomo Rinaldini (Italia); "My Body Is A Resonance Chamber" di Mei Liu (Cina), Chiaki Soma (Giappone) e e Jia Y Ding (Cina); "Sephirot - The Hypatia Equation" di Carla Andolina (Italia) e Enea Lorenzoni (Italia); "The Agharta City" di Hongbo Cai (Cina) e Yinx Zhou (Cina); "Youth" di Daria Zhuravel (Ucraina) e Anastasiia Zakhiiko (Ucraina).

Il bando della seconda edizione di Biennale College – Blend è aperto fino al 19 ottobre 2026. I sei progetti selezionati saranno annunciati a gennaio 2027 e parteciperanno ad un workshop a Venezia, presso l’isola di San Servolo, dal 22 al 28 febbraio 2027 e ad un workshop online dal 12 al 15 aprile 2027. Biennale College – Blend è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

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Biennale College – Blend Venezia 83 The 3 Bitcoin Opera L'opera da tre soldi Bertold Brecht
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