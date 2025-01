Jenny Guardiano ospite, oggi 25 gennaio, a Verissimo è tornata a parlare della sua relazione, ormai terminata, con Tony Renda. La coppia aveva partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, programma che aveva permesso a entrambi di superare alcuni problemi di coppia. Solo all'inizio.

Le parole di Jenny

Jenny Guardiano ha raccontato che dopo aver terminato l’esperienza al reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island, i rapporti con Tony sono peggiorati: “Siamo usciti dal programma facendoci delle promesse, pensavo di potermi fidare di lui, ma le cose non sono andate in questo modo”. “Quando la storia è finita, ho saputo che nel frattempo scriveva ad altre ragazze, chiedeva il numero e le invitava a uscire”, racconta Jenny che per un periodo si è sentita come lo “zimbello”, che accettava determinate condizioni pur di star vicino all'ex fidanzato Tony.

Jenny, nello studio di Verissimo, non ha saputo trattenere le lacrime quando ha aperto il suo cuore parlando del papà Angelo, scomparso pochi mesi fa. “Io mi sento in colpa perché quando lui è volato in cielo io non c’ero, non sono riuscita a stargli accanto come volevo, ero sempre insieme a Tony. Oggi mi pento molto di questa cosa. Tony non è stato in grado di starmi vicino, non è venuto nemmeno al funerale di mio papà Angelo”, conclude Jenny sottolineando di aver messo un punto definitivo al rapporto con Tony.