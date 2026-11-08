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Verissimo, domenica 8 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin e gli ospiti

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
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08 novembre 2026 | 08.25
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Torna Silvia Toffanin con il secondo appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, domenica 8 novembre alle 15.45, in studio sarà ospite Elena Sofia Ricci per un'intervista ritratto.

A seguire, Silvia Toffanin accoglierà, con i suoi oltre 60 anni di carriera e la sua vita intensa, Al Bano. Il calciatore Edoardo Bove parlerà del lungo percorso di riabilitazione affrontato dopo il malore che lo ha colpito nel dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, fino al ritorno in campo. Una storia ripercorsa nel docufilm 'In un battito', al cinema dal 16 al 18 novembre.

In studio anche un’artista dal forte temperamento: Katia Ricciarelli. Inoltre, sarà ospite Sabrina Salerno, che racconterà di una situazione molto spiacevole in cui si è trovata recentemente. Infine, intensa intervista di famiglia per il ballerino e coreografo Luca Tommassini accompagnato dalla sua adorata mamma Lina.

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