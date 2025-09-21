circle x black
Verissimo oggi, anticipazioni e interviste ospiti 21 settembre

In studio Andrea Bocelli e Simona Ventura

Silvia Toffanin
21 settembre 2025 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Bocelli e Simona Ventura ospiti oggi 21 settembre nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà il tenore nel suo studio. Da oggi, Bocelli è nelle sale di tutto il mondo con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua carriera. Al suo fianco, in studio, anche la moglie Veronica.

Quindi, spazio a Simona ventura, che lunedì 29 settembre esordirà come conduttrice del Grande Fratello.

A seguire, intervista all'attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film Duse.

Silvia Toffanin intervisterà Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili. Acerbi in passato è stato operato di tumore al testicolo.

Toffanin affronterà infine una vicenda drammatica e toccante. In studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzato della ragazza è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.

Tag
verissimo oggi verissimo anticipazioni verissimo tv oggi
