Verissimo torna oggi, sabato 26, e domani, domenica 27 settembre, su Canale 5 con un nuovo doppio appuntamento ricco di ospiti, interviste ed esclusive.

Gli ospiti di oggi

L’appuntamento del sabato si aprirà con un’intervista a Elisabetta Canalis, prossimamente su Canale 5 nella nuova edizione di 'Tu sì que vales'. A un anno dalla canonizzazione di Carlo Acutis, sarà ospite in studio la madre Antonia Salzano Acutis, per presentare 'Il mio nome è Carlo', il film tv in onda domenica 27 settembre su Canale 5, dedicato allo straordinario percorso di fede del figlio. Con lei Samuele Carrino, il giovane attore che nel film interpreta Carlo.

A Verissimo emozioni uniche per la campionessa olimpica di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida, pronta a diventare mamma per la seconda volta, in studio con il marito Matteo e il loro piccolo Tommaso.

Inoltre, spazio alle novità nel percorso professionale e personale della ballerina Giulia Stabile, alla nuova fase di vita del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, e a Alessandra Ciociola che, dopo l’esperienza a 'Temptation Island', parlerà della sua tormentata relazione con Rosario.

Gli ospiti di domenica

A quasi vent’anni dal delitto di Perugia, Amanda Knox torna a parlare in televisione della sua vicenda e lo farà in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. Per la prima volta ospite in tv con il marito Christopher e i figli Eureka ed Echo, Amanda risponderà a tutte le domande a partire dalle accese polemiche legate al suo recente spettacolo 'Cartwheel', nel quale ripercorre la sua storia.

A Verissimo intervista di famiglia per Heather Parisi, che presenterà al pubblico i suoi gemelli: Elizabeth e Dylan.

Sarà ospite anche Samira Lui, in onda tutti i giorni su Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' accanto a Gerry Scotti. Infine, Orietta Berti sarà in studio con il figlio Otis, la nuora Lia e le piccole Olivia e Ottavia per rivivere tutti insieme le emozioni delle recenti nozze di Otis e Lia.