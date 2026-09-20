L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin e i suoi ospiti

Oggi, domenica 20 settembre, torna Verissimo con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Silvia Toffanin e dei suoi ospiti. Al centro della nuova stagione le storie e i racconti inediti dei protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell'attualità.

Gli ospiti di oggi

Nell’appuntamento domenicale, tutte le emozioni di Ilary Blasi, che lo scorso 13 settembre ha sposato l’imprenditore Bastian Müller ed è in onda su Canale 5 con la nuova stagione di 'Grande Fratello Vip'. Con lei le opinioniste del reality: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

A Verissimo aprirà il suo cuore, in un’intervista senza filtri, Emanuele Filiberto. In studio anche Alessandra Mussolini, pronta al debutto, come opinionista, nella nuova edizione del dating show 'Uomini e Donne'.

Spazio poi a una grande campionessa, Chiara Pellacani, entrata nella storia dei tuffi, con i suoi 5 ori vinti agli ultimi campionati europei di Parigi 2026. Infine, la dolorosa testimonianza di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dall’ex fidanzato nel 2024, a cui dopo la recente sentenza d’appello è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni.