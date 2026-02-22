L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin
Verissimo torna oggi, domenica 22 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto tra cinema, musica, sport e attualità.
A Verissimo, la lunga carriera e l’intensa vita di Stefania Sandrelli. In studio, Al Bano, grande senatore della musica italiana e Noemi, artista dalla voce inconfondibile.
E ancora, la forza di Achille Polonara, campione di basket che sta affrontando un difficile percorso di recupero a causa di una grave forma di leucemia che lo ha colpito nel 2025 e che tra qualche giorno sarà in libreria con Il mio secondo tempo.
A Verissimo, inoltre, lo sfogo del ballerino Andreas Müller contro gli haters che sui social hanno colpito lui e la sua famiglia. Spazio poi alla storia di vita della tiktoker Rita De Crescenzo, che racconterà anche quanto accaduto al figlio Francesco, ferito a Napoli nei giorni scorsi a una gamba con un’arma da taglio.
Infine, alla luce delle ultime novità, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi per parlare della vicenda che vede coinvolto suo padre Vittorio.