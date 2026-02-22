circle x black
Verissimo, oggi 22 febbraio: gli ospiti e le interviste

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
22 febbraio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 22 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto tra cinema, musica, sport e attualità.

Gli ospiti

A Verissimo, la lunga carriera e l’intensa vita di Stefania Sandrelli. In studio, Al Bano, grande senatore della musica italiana e Noemi, artista dalla voce inconfondibile.

E ancora, la forza di Achille Polonara, campione di basket che sta affrontando un difficile percorso di recupero a causa di una grave forma di leucemia che lo ha colpito nel 2025 e che tra qualche giorno sarà in libreria con Il mio secondo tempo.

A Verissimo, inoltre, lo sfogo del ballerino Andreas Müller contro gli haters che sui social hanno colpito lui e la sua famiglia. Spazio poi alla storia di vita della tiktoker Rita De Crescenzo, che racconterà anche quanto accaduto al figlio Francesco, ferito a Napoli nei giorni scorsi a una gamba con un’arma da taglio.

Infine, alla luce delle ultime novità, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi per parlare della vicenda che vede coinvolto suo padre Vittorio.

