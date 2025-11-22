circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, oggi sabato 22 novembre: gli ospiti e le interviste

Un nuovo appuntamento con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
22 novembre 2025 | 07.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna su Canale 5 per due nuove puntate condotte da Silvia Toffanin oggi, sabato 22 novembre, e domani domenica 23 novembre con un lungo elenco di ospiti tra cinema, sport, musica e tv.

Gli ospiti di oggi

Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista la cantante Bianca Atzei, in un periodo complesso della sua vita.

Prima intervista a Verissimo per la leggenda del tennis Boris Becker, che parlerà della sua luminosa carriera, ma anche dell’esperienza in carcere e della sua rinascita accanto alla moglie Lilian, in attesa del loro bebè.

Ospiti, in veste di scrittori, anche Alfonso Signorini, in uscita con il suo primo romanzo 'Amami quanto io t’amo' e Iva Zanicchi con 'Quel profumo di brodo caldo'.

Inoltre, sorprese e grandi emozioni per Pamela Petrarolo.

Infine, spazio alla nuova vita di Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello del 2019, affetta da una grave patologia cardiaca che, nei mesi scorsi, è stata sottoposta a un trapianto di cuore.

Gli ospiti di domenica

A Verissimo la storia di un’attrice dal fascino senza tempo: Elena Sofia Ricci.

Interviste di famiglia per Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi e, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser.

Per parlare della vicenda che vede protagonista Vittorio Sgarbi, tornerà in studio, ancor più battagliera, sua figlia Evelina.

Silvia Toffanin accoglierà Pietro Orlandi per un aggiornamento sulle nuove piste e documenti spuntati nelle ultime settimane sulla scomparsa, ormai 42 anni fa, di sua sorella Emanuela.

Infine, spazio all’impegno contro la violenza sulle donne di Alessandra Cuevas. Alessandra era solo una bambina quando fu vittima di abusi sessuali da parte di un vicino di casa. Sua mamma Teresa pagò il coraggio di denunciare il colpevole con la sua vita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
verissimo silvia toffanin canale 5 verissimo ospiti
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza