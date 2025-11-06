circle x black
La volta buona, Veronica Maya: "Mi dicono che sono tutta rifatta, ma non è così"

Le parole del chirurgo plastico ospite nel salotto di Caterina Balivo

Veronica Maya - fotogramma/ipa
Veronica Maya - fotogramma/ipa
06 novembre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Veronica Maya e il marito, il chirurgo plastico Marco Moraci, sono stati ospiti oggi, giovedì 6 novembre, a La volta buona. La conduttrice e showgirl, spesso al centro di critiche sui social per presunti ritocchi estetici, ha affrontato l'argomento con grande trasparenza, chiarendo una volta per tutte la verità.

"È una responsabilità grande essere marito di una persona del mondo dello spettacolo, perché come fai fai è sempre sbagliato", ha spiegato Moraci. "Mi sono trovato in un calderone per non aver fatto nulla sul viso di mia moglie, l'unica cosa che ho fatto è il seno".

Veronica Maya ha poi confermato le parole del marito, aggiungendo: "Anche quando sto in bikini mi dicono sui social che sono tutta rifatta, dalla testa ai piedi. Io sono ex ballerina, ho fatto 8 ore di danza al giorno per anni. Marco mi ha fatto botox e laser per macchie, ma sul mio corpo non ha mai fatto nulla", ha spiegato.

