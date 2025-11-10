circle x black
Vessicchio, l’omaggio di Montesacro al maestro

Un grande poster con scritto 'Ciao Maestro' campeggia da stamattina sulla facciata del municipio Roma III

10 novembre 2025 | 15.00
Redazione Adnkronos
Un grande poster con scritto 'Ciao Maestro' campeggia da stamattina sulla facciata del municipio Roma III Montesacro, in piazza Sempione, per salutare il maestro Peppe Vessicchio che nel quartiere romano viveva da moltissimo tempo. Nella stessa piazza si trova la chiesa dei Santi Angeli Custodi dove alle 15 si terranno i funerali in forma privata del maestro, deceduto sabato all’ospedale San Camillo di Roma. Sui due lati dell’ingresso della chiesa due grandi corone una bianca di 'Maria De Filippi' e una rossa di 'Amici', il talent con cui Vessicchio aveva collaborato per molti anni.

