circle x black
Cerca nel sito
 

Vessicchio, Peparini: "nostri sguardi volti nella stessa direzione, ancora tanti sogni insieme"

"Una foto ci ritrae insieme, ' noi due... Incuriositi ed anche un po’ compiaciuti'", mi diceva Peppe

Giuliano Peparini e il maestro Peppe Vessicchio
Giuliano Peparini e il maestro Peppe Vessicchio
10 novembre 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I nostri sguardi erano rivolti nella stessa direzione. Peppe Vessicchio era il mio pilastro, difficile credere che oggi non ci sia più, mi sosteneva, mi incoraggiava. Avevamo ancora tanti sogni insieme". Nel giorno del funerale di Peppe Vessicchio Giuliano Peparini, regista, coreografo, alla guida della Peparini Academy, dove il maestro scomparso lavorava in qualità di 'vocal director', lo ricorda commosso con queste parole. "Ci siamo rivisti dopo tanti anni, a Roma in via Assisi, e nel giro di un’ora ci siamo ritrovati con dei sogni così comuni e la voglia di fare così tante cose assieme come due bambini che sognano, appunto. Ci siamo lanciati in un nuova avventura... l'Accademia. Subito dopo è arrivata l''Iliade' a Siracusa".

Giuliano Peparini ricorda ancora che Peppe Vessicchio "veniva da un'esperienza che gli aveva lascito un po’ di amaro in bocca. Me lo avevo detto con la sua consueta semplicità. Ricordo le parole in un messaggio che mi aveva inviato - aggiunge - 'Caro Giuliano spero stai bene. Al momento sono in campagna, a Casperia, dove ho una casetta tra gli ulivi. Sai, Io ci sono. Ho una ammirazione sconfinata per quello che sei e che fai. Di tanto in tanto mi vengono idee di cose che si potrebbero fare. Piccole, grandi, povere o ricche che siano, ogni cosa ha il suo tempo per cui aspetto maturino le occasioni. Tra le cose piccole (ma anche grandi) c’è il desiderio di condividere un pasto ed un buon vino'".

"E poi te ne vai, così di colpo - prosegue il grande coreografo e regista - Di persone come te ce ne sono poche al mondo. Mi mancherai tanto, tanto. C'è una foto che ci ritrae insieme -conclude Peparini - come dicevi tu... ' noi due... Incuriositi ed anche un po’ compiaciuti'. Grazie caro Amico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
funerale Peppe Vessicchio Giuliano Peparini Peparini Academy
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza