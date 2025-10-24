circle x black
"Vorrei condurre Sanremo", Eleonora Abbagnato svela il sogno nel cassetto a 'Storie al bivio'

L'etoile dell'opera di Parigi si confessa con Monica Setta nella trasmissione di domani su Rai2

24 ottobre 2025 | 09.32
Redazione Adnkronos
"Mi piacerebbe condurre il Sanremo 2026 con Carlo Conti. È un sogno nel cassetto e chissà che non si realizzi". Lo ha detto l'etoile dell'opera di Parigi Eleonora Abbagnato a Monica Setta a 'Storie al bivio' nella puntata che andrà in onda sabato alle 15.30 su Rai 2.

Abbagnato ha poi raccontato la sua storia d'amore: "Io e Federico (Balzaretti, ndr) festeggiamo il prossimo 13 giugno con una grande festa a Palermo i nostri primi 15 anni insieme. Ci siamo innamorati al primo sguardo e ci amiamo ancora moltissimo". Abbagnato ha parlato della sua famiglia allargata (due figli nati dalle nozze con Balzaretti, Julia e Gabriel, e le due figlie di lui di prime nozze Lucrezia e Ginevra) e della voglia di avere molti bambini.

"Qualche sito lo ha scritto ma non sono incinta del terzo bebe'" smentisce La ballerina "se non fossi così impegnata con il mio lavoro sicuramente avrei avuto un altro figlio. Amo profondamente fare la mamma".

