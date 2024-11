Oggi arriva in sala uno dei film più attesi dell'anno: il musical 'Wicked' con Ariana Grande e Cynthia Erivo nei ruoli delle protagoniste e un cast di stelle. A dirigerlo Jon M. Chu, regista acclamato per 'Crazy & Rich', che ha scelto di restare molto fedele al musical da cui è tratto il lungometraggio, mantenendo tutti i pezzi musicali.

Il musical

Basato sul bestseller di Gregory Maguire, il musical teatrale è prodotto da Universal Stage Productions, Marc Platt, l'Araca Group, Jon B. Platt e David Stone. E' arrivato a Broadway nel 2003 e da allora è ancora in produzione (al momento è il 5º musical che più a lungo è stato rappresentato a Broadway e il 28º più a lungo rappresentato nella storia del teatro). Nel 2004 fu candidato a ben 11 Tony Awards, i più prestigiosi premi del teatro, vincendone tre. Dal 2006 inoltre è in produzione anche a West End, a Londra.

Le musiche e i testi sono di Stephen Schwartz, il libretto è di Winnie Holzman e le canzoni sono ormai celeberrime: da 'Defying Gravity' a 'Popular', sono state oggetto di cover e citazioni. Tra le più famose quelle della serie tv 'Glee' e la 'Popular song' di Mika (in cui collaborava proprio con Ariana Grande).

La trama

Ambientato nel mondo de 'Il mago di Oz' (il celeberrimo film del 1939 con Judy Garland), 'Wicked' racconta la storia delle giovani che sarebbero diventate la Strega Cattiva dell'Ovest e di Glinda la Buona. Elphaba è incompresa a causa della sua insolita pelle verde e ancora ignara del suo vero potere, mentre Glinda è popolare e benvoluta, adornata dal privilegio e dall’ambizione, e ancora alla ricerca della sua vera essenza: le due si incontrano come studentesse all'Università di Shiz dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro.

I temi politici e sociali

Nonostante tanti momenti ironici ed estremamente divertenti, ci sono temi importanti in 'Wicked'. Elphaba, nata con la pelle di colore verde, è sempre stata diversa e decide di battersi per i diritti dei cittadini animali, che vengono improvvisamente allontanati dalla società.

Si parla di bullismo, razzismo e body shaming: tra i temi principali c'è l'ostilità verso chi è diverso e a cosa possano portare anni di vessazioni, ma anche la scelta politica di trovare un 'nemico comune', un capro espiatorio, contro cui la massa possa rivolgere il proprio odio in tempi di difficoltà.

'Wicked' poi spinge il pubblico a chiedersi se è sempre corretto piegarsi alle imposizioni della società, seguire gli altri, abbassare la testa e adeguarsi, o se bisogna restare fedeli a se stessi ad ogni costo, senza pensare alle conseguenze.nserire ilesto

Il cast

Nel ruolo di Elphaba c'è la pluripremiata attrice teatrale e cantante Cynthia Erivo, mentre in quello di Glinda la popstar Ariana Grande. Jeff Goldblum, star di 'Jurassic Park', è il mago di Oz, mentre l'attrice premio Oscar Michelle Yeoh è Madame Morrible e Jonathan Bailey, il noto Anthony di 'Bridgerton', è Fiyero Tigelaar. Tra gli altri nomi anche Ethan Slater, Marissa Bode, Peter Dinklage, Andy Nyman, Keala Settle e Michael McCorry Rose.

La versione in italiano

Per la prima volta il pubblico avrà la possibilità di ascoltare una versione adattata in italiano di canzoni diventati dei successi internazionali come 'Popular' o 'Defying Gravity'. Nella maggior parte dei casi si è scelto di differenziare la voce cantata da quella parlata, dunque gli attori sono doppiati da due diversi doppiatori italiani. Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) ha la voce di Eva Padoan nelle scene parlate e quella di Laura Panzeri nelle canzoni; mentre Glinda (interpretata da Ariana Grande) ha la voce di Margherita De Risi nelle scene parlate e quella di Claudia Paganelli nelle canzoni. Qui il resto delle voci italiane.

La seconda parte

Questo film porta in scena soltanto il primo dei due atti del musical teatrale. La seconda parte, in cui sarà presentato il secondo atto, arriverà al cinema a novembre 2025. Lì verranno interpretati altri noti brani come 'For Good' e 'As Long As You're Mine'.