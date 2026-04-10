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Wilma Goich ricorda la figlia Susanna: "È dura, ma bisogna vivere". Balivo in lacrime

La cantante ha ricordato la figlia scomparsa nel 2020

Wilma Goich, Caterina Balivo - La volta buona
Wilma Goich, Caterina Balivo - La volta buona
10 aprile 2026 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È dura, ma bisogna vivere e cerchiamo di farlo al meglio". Wilma Goich ha ricordato oggi, ospite a La volta buona, Susanna Vianello, la figlia scomparsa nel 2020 all'età di 49 anni a causa di un tumore ai polmoni.

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"Il meglio per me è mio nipote, mi distrae molto", ha raccontato. La cantante ha spiegato di aver scritto per la figlia una canzone "bellissima" e spera di poterla cantare presto in pubblico: "Io ne parlo volentieri di mia figlia, perché Susanna è qui con me, c'è sempre per me".

Goich ha poi aggiunto di aver trovato delle vecchie foto che ritraggono la figlia, rivivendo quei momenti con il sorriso. La conduttrice Caterina Balivo commossa le ha detto: "Che forza che hai Wilma... da mamma te lo dico", senza riuscire a concludere la frase tra le lacrime.

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Wilma Goich Susanna Vianello tumore ai polmoni
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