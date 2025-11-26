Da oggi, 26 novembre, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios è nelle sale italiane, 'Zootropolis 2'. A nove anni dal 'cartoon' premio Oscar 'Zootropolis', una nuova avventura di Judy Hopps e Nick Wilde fa felici i fan. Tutto quello che c'è da sapere sull'atteso sequel per tutta la famiglia.

La trama

Nel nuovo film d’animazione, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.

Il messaggio del film

'Zootropolis 2' sviluppa il coinvolgente messaggio del primo film, amplificando l’idea universale e piena di speranza secondo cui, con perseveranza e lavoro di squadra, chiunque può raggiungere qualsiasi obiettivo purché sia pronto a provarci. Il nuovo film inizia subito dopo la conclusione del primo, con Judy e Nick che cercano di far funzionare la loro nuova collaborazione nonostante alcune difficoltà iniziali. Ma proprio mentre stanno scoprendo i loro punti di forza (e le loro differenze) come squadra, vengono coinvolti in un mistero vecchio di decenni che coinvolge la famiglia più importante di Zootropolis, i Lynxley, unito all’arrivo del primo serpente mai avvistato nella metropoli animale in cento anni.

Il team

Proprio come il film del 2016 a nche questo è diretto da Jared Bush e Byron Howard, che per il primo 'Zootrpolis' vinsero il premio Oscar.

La collaborazione musicale tra Ed Sheeran e Shakira

Nel film la nuova canzone originale 'Zoo' interpretata da Shakira. La musica e il testo sono stati scritti dalla cantante insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin, che hanno anche prodotto il brano con Alex (A.C.) Castillo. La colonna sonora strumentale di 'Zootropolis 2' invece è composta dal vincitore dal premio Oscar Michael Giacchino.

Le voci italiane

Tra le nuove voci italiane del film troviamo Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola e Stefania Andreoli. (LEGGI L'INCONTRO CON I DOPPIATORI)

Durata del film e scena post credit

Il film dura 108 minuti e dopo i titoli di coda c'è una breve scena aggiuntiva.