circle x black
Cerca nel sito
 

Dopo nove anni arriva 'Zootropolis 2', da oggi al cinema l'atteso sequel Disney

Il primo film vinse il premio Oscar, ora una nuova avvenura di Judy Hopps e Nick Wilde

I protagonisti di 'Zootropolis 2'
I protagonisti di 'Zootropolis 2'
26 novembre 2025 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Da oggi, 26 novembre, il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios è nelle sale italiane, 'Zootropolis 2'. A nove anni dal 'cartoon' premio Oscar 'Zootropolis', una nuova avventura di Judy Hopps e Nick Wilde fa felici i fan. Tutto quello che c'è da sapere sull'atteso sequel per tutta la famiglia.

La trama

Nel nuovo film d’animazione, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.

Il messaggio del film

'Zootropolis 2' sviluppa il coinvolgente messaggio del primo film, amplificando l’idea universale e piena di speranza secondo cui, con perseveranza e lavoro di squadra, chiunque può raggiungere qualsiasi obiettivo purché sia pronto a provarci. Il nuovo film inizia subito dopo la conclusione del primo, con Judy e Nick che cercano di far funzionare la loro nuova collaborazione nonostante alcune difficoltà iniziali. Ma proprio mentre stanno scoprendo i loro punti di forza (e le loro differenze) come squadra, vengono coinvolti in un mistero vecchio di decenni che coinvolge la famiglia più importante di Zootropolis, i Lynxley, unito all’arrivo del primo serpente mai avvistato nella metropoli animale in cento anni.

Il team

Proprio come il film del 2016 a nche questo è diretto da Jared Bush e Byron Howard, che per il primo 'Zootrpolis' vinsero il premio Oscar.

La collaborazione musicale tra Ed Sheeran e Shakira

Nel film la nuova canzone originale 'Zoo' interpretata da Shakira. La musica e il testo sono stati scritti dalla cantante insieme a Ed Sheeran e Blake Slatkin, che hanno anche prodotto il brano con Alex (A.C.) Castillo. La colonna sonora strumentale di 'Zootropolis 2' invece è composta dal vincitore dal premio Oscar Michael Giacchino.

Le voci italiane

Tra le nuove voci italiane del film troviamo Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola e Stefania Andreoli. (LEGGI L'INCONTRO CON I DOPPIATORI)

Durata del film e scena post credit

Il film dura 108 minuti e dopo i titoli di coda c'è una breve scena aggiuntiva.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zootropolis 2 uscita zootropolis 2 trailer zootropolis 2 cinema zootropolis 2 durata
Vedi anche
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza