A Cortina il Campionato Italiano di Downhill, oltre 350 iscritti

Si disputerà il 20 e il 21 luglio a Cortina d’Ampezzo il Campionato Italiano di DownHill, disciplina del ciclismo praticata ormai non più solo dai giovani ma anche da donne e uomini, riscuotendo un successo sempre crescente. Lo fa sapere l'organizzazione con una nota. Dopo aver ospitato la Coppa Italia nel 2023, Cortina si appresta ancora una volta ad accogliere una gara prestigiosa che si preannuncia già uno spettacolo di adrenalina pura: una discesa secca, tutta di un fiato, che designerà il campione d’Italia e assegnerà per questa stagione agonistica l’ambita maglia tricolore. E la discesa sarà quella dalla famosa pista “Lucifer”, che dal Col Druscié, con un dislivello di quasi 300 metri, si snoda per 1.700 metri di tracciato, passando tra boschi e rocce, in pieno stile Downhill. Un percorso di altissimo livello, che il Comune e Dolomiti Bike Park hanno saputo realizzare con grande competenza e attenzione.

Gli attuali campioni in carica, tra cui spiccano nelle top class il sardo Davide Palazzari e la trentina Veronika Widmann, dovranno vedersela con tanti altri atleti emergenti nel panorama nazionale, tra cui anche Eleonora Farina, neovincitrice dell’ultima prova di Coppa del Mondo e Davide Cappello, Campione Italiano 2022. Quest’anno, inoltre, il vincitore della “Elite Maschile”, avrà anche la possibilità di partecipare alla gara di Urban Downhill più spettacolare al mondo: il RedBull Cerro Abajo, che per la prima volta in assoluto, si svolgerà in Italia, e più precisamente a Genova. Qui, i migliori rider al mondo si sfideranno il 20 ottobreattraverso un caratteristico percorso tra creuze e caruggi tipici della città della lanterna.

“Siamo davvero entusiasti di poter ritornare a Cortina dopo l’incredibile esperienza del 2023 – commenta Riccardo Tagliabue, che da anni guida e coordina la squadra che si occupa della Coppa Italia e dei Campionati Italiani di Downhill - Ci aspettiamo anche in questa occasione un grande spettacolo, con oltre 350 riders al via e la presenza di tutte le migliori squadre nazionali che già partecipano ai mondiali e agli europei. Il Downhill è ormai una disciplina di successo capace di creare un notevole indotto non solo a livello turistico ed economico. L’entusiasmo che si percepisce passeggiando nelle vie in questi giorni, ne è l’ennesima riconferma. Ringrazio il Comune e il Dolomiti Bike Park, il Presidente della Commissione Fuoristrada FCI Massimo Ghirotto e tutti coloro che stanno collaborando insieme a noi per ottenere questo risultato all’insegna della sicurezza e del divertimento per tutti. Per noi – conclude Tagliabue - lo sport è sinonimo non solo di benessere, agonismo e regole ma anche e soprattutto è il valore di condividere insieme emozioni forti, sempre accomunati da un’unica passione”.

Programma. Sabato 20: mattina prove obbligatorie /ore14 manche qualificazione ordine di partenza di domenica. Domenica 21: mattina prove libere /ore13 partenza del Campionato Italiano nelle varie categorie previste dalla Federazione Ciclistica Italia.