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Abodi: "Sinner modello di rispetto. Scivolone Gravina su atleti? Mancanza di lucidità"

Il ministro per lo Sport e i Giovani torna a parlare della Nazionale: "Il rispetto che va portato agli atleti di tutte le discipline non possiamo rappresentarlo soltanto durante le Olimpiadi, quando poi arrivano i risultati"

Abodi - Fotogramma/IPA
Abodi - Fotogramma/IPA
02 aprile 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
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"Lo sport, anche quello non professionistico, prevede obbligatoriamente serietà, dedizione e il senso del rispetto nei confronti di tutti e del pubblico. Pensate alle dichiarazioni di Sinner, che da questo punto di vista è esemplare, esce dal campo e alla fine riconosce il valore dell'avversario e ringrazia i tifosi che stanno attorno al campo. Questo spirito va recuperato anche nel mondo calcistico". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a 'Non stop news' di Rtl 102.5.

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Abodi: "Scivolone Gravina su altri sport? Mancanza di lucidità"

"Non ci sono soltanto atleti, ma ci sono anche squadre. Pensiamo a rugby, pensiamo adesso anche al baseball, pensiamo al basket femminile. Allora, questo spirito eccellente dell'Italia che vince nel mondo e si distingue anche per i comportamenti mi auguro che possa essere un riferimento anche per il calcio", ha proseguito Abodi che in merito alle parole del presidente della Figc Gabriele Gravina sugli altri sport, ha aggiunto: "lo scivolone sugli altri atleti, gli altri sport, io mi auguro che sia stato soltanto il frutto di una mancanza di lucidità, che in certe circostanze è umano che si determini. Il rispetto che va portato agli atleti di tutte le discipline non possiamo rappresentarlo soltanto durante le Olimpiadi, quando poi arrivano i risultati".

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Andrea Abodi Gabriele Gravina Sinner Nazionale
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