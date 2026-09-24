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Nba, Adams avverte: "A novembre giocheremo male... per colpa di GTA VI"

Il nuovo attesissimo capitolo del gioco potrebbe influire sulle prestazioni dei cestisti

Steven Adams - Ipa/Fotogramma
Steven Adams - Ipa/Fotogramma
24 settembre 2026 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I giocatori Nba giocheranno male per colpa... di GTA VI. Steven Adams, giocatore neozelandese degli Houston Rockets, ha dichiarato che, secondo lui, il livello del massimo campionato di basket americano è destinato a crollare drasticamente in occasione dell'uscita del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, atteso da 13 anni e in uscita il prossimo 19 novembre.

"Vi dirò una cosa: preparatevi per novembre. Le prestazioni del campionato caleranno, a livello generale, perché uscirà GTA", ha detto Adams in conferenza stampa, "guardate la NFL, guardate tutti i campionati e vedrete come precipiteranno. Solo per il mese di novembre, ma le prestazioni caleranno. Poi dovrebbero risalire".

"La maggior parte dei ragazzi ce la farà, speriamo che portino a termine il gioco. Lo stesso vale per gli allenatori, tra l’altro. Gli staff tecnici saranno terribili, solo per novembre, ma dovrebbero riprendersi a dicembre. Speriamo", ha concluso Adams

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