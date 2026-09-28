Andre Agassi 'imbarazza' Flavio Cobolli in Laver Cup. Nella giornata di ieri il Team Europe ha conquistato il trofeo grazie alla decisiva vittoria di Alexander Zverev contro Learner Tien e durante la cerimonia di premiazione gli spettatori di Londra hanno assistito a un vero e proprio show firmato dall'ex tennista statunitense, capitano del Team World.

Agassi ha preso il microfono per congratularsi con tutti i componenti della squadra avversaria, ma non ha risparmiato nessuno. Zverev ha ricevuto parole positive, ma forse non troppo: "È importante vederti vincere il tuo primo Grande Slam perché significa che potrò ascoltarti in conferenza stampa senza doverti sentire lamentare: 'Perché perdo sempre? Sono il numero 3 del mondo, non valgo niente'", provocando le risate sia di Zverev che del resto del Team Europe.

Nel discorso finale della Laver Cup Agassi ne ha per tutti: i bersagli sono Zverev, Alcaraz e Cobolli #Agassi #LaverCup #Zverev #Alcaraz pic.twitter.com/71SdMS0B3b — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 28, 2026

Poi si è rivolto a Carlos Alcaraz: "È bello riaverti in campo, sei mancato a tutto il circuito. Anche se io, onestamente, speravo tornassi a ottobre... e non prima di questo weekend", ha detto Agassi, che poi ha rivolto uno sguardo a Cobolli: "Quanto sei bello, Flavio", generando le risate dell'azzurro.