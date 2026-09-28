Il capitano del Team World ha scherzato con il tennista azzurro
Andre Agassi 'imbarazza' Flavio Cobolli in Laver Cup. Nella giornata di ieri il Team Europe ha conquistato il trofeo grazie alla decisiva vittoria di Alexander Zverev contro Learner Tien e durante la cerimonia di premiazione gli spettatori di Londra hanno assistito a un vero e proprio show firmato dall'ex tennista statunitense, capitano del Team World.
Agassi ha preso il microfono per congratularsi con tutti i componenti della squadra avversaria, ma non ha risparmiato nessuno. Zverev ha ricevuto parole positive, ma forse non troppo: "È importante vederti vincere il tuo primo Grande Slam perché significa che potrò ascoltarti in conferenza stampa senza doverti sentire lamentare: 'Perché perdo sempre? Sono il numero 3 del mondo, non valgo niente'", provocando le risate sia di Zverev che del resto del Team Europe.
Nel discorso finale della Laver Cup Agassi ne ha per tutti: i bersagli sono Zverev, Alcaraz e Cobolli #Agassi #LaverCup #Zverev #Alcaraz pic.twitter.com/71SdMS0B3b— Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 28, 2026
Poi si è rivolto a Carlos Alcaraz: "È bello riaverti in campo, sei mancato a tutto il circuito. Anche se io, onestamente, speravo tornassi a ottobre... e non prima di questo weekend", ha detto Agassi, che poi ha rivolto uno sguardo a Cobolli: "Quanto sei bello, Flavio", generando le risate dell'azzurro.