Al via la decima Eroica Montalcino, il programma della 3 giorni

Dopo l’apertura del weekend e le iniziative dedicate alla sostenibilità e alle nuove generazioni, Eroica Montalcino entra domani, sabato 30 maggio, nella vigilia della decima edizione con una giornata che accompagnerà ciclisti e visitatori verso la pedalata di domenica sulle strade bianche della Val d’Orcia. Lo scrive l'organizzazione. La giornata inaugurale ha già restituito uno dei tratti più riconoscibili dell’Eroica: la capacità di coinvolgere il territorio e le persone. In Piazza del Popolo l’entusiasmo dei bambini delle scuole elementari di Montalcino ha aperto il weekend con il progetto “Sicuri in Bicicletta” e con le attività dedicate alle “40 parole della mobilità sostenibile”, promosse insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un momento semplice ma molto partecipato, che ha riportato al centro il rapporto tra bicicletta, educazione e comunità. Montalcino continua così a trasformarsi in uno spazio aperto di incontro tra ciclismo, paesaggio, cultura e comunità, confermando uno spirito che negli anni ha reso Eroica qualcosa di diverso da un semplice evento sportivo.

"La vera modernità è qui", scrive Alessandra Ortenzi in uno dei testi realizzati per il Notiziario della decima edizione. "Tra le colline della Val d’Orcia esiste un paradosso affascinante: l’evento che celebra il ciclismo del passato, con telai in acciaio, maglie di lana e strade bianche, si è rivelato essere uno dei modelli sociali e ambientali più moderni del nostro tempo". Un’idea che attraversa tutta Eroica Montalcino: la bicicletta come strumento di lentezza, attenzione al paesaggio, recupero e sostenibilità. «La sostenibilità è il ritorno consapevole a uno stile di vita ideale», prosegue Ortenzi. «Donne e uomini arrivano qui da ogni parte del mondo per trovare un modello di vita che funziona, che rigenera e che ispira».

Anche il programma di sabato riflette questo spirito, alternando momenti dedicati alla preparazione della pedalata, incontri culturali e iniziative legate all’ambiente e alla vita all’aria aperta. Per tutta la giornata saranno attivi il Mercatino Eroico nella Fortezza di Montalcino, il Villaggio Sponsor in Piazza Garibaldi, l’Eroica Caffè in Piazza del Popolo, la Ciclofficina Eroica, il Registro Biciclette Eroiche, gli spazi dedicati a Terra Eroica e la Barberia Proraso. Al Teatro degli Astrusi saranno aperti per tutta la giornata il Museo del Ciclismo Bartali e lo spazio “Colnago retrofitting”, mentre allo Stand Generali sarà attiva l’iniziativa “Nutrizione e Bio-hacking one-to-one”.

Tra le iniziative dedicate all’ambiente e alle nuove generazioni, dalle 10.00 alle 12.30 è in programma “Api in primo piano”, incontro con gli studenti dell’Istituto Ricasoli e l’arnia didattica, mentre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 si svolgerà il workshop floreale “Flower hoop” a cura de “La Boutique Selvatica”. La mattinata proseguirà con gli incontri dedicati alla cultura del ciclismo: alle 10.30 in Piazza del Popolo Carlo Simonelli presenterà il libro “Una morte Eroica”, mentre alle 11.00 Marco Pasquini racconterà il Bartali del 1936. Alle 11.30 tornerà anche “Made in Cyland”, il progetto artistico e sonoro dedicato al rapporto tra bicicletta, musica e movimento.

Nel pomeriggio entreranno nel vivo le attività legate alla pedalata con la punzonatura delle biciclette e la pedalata con il Ciclo Club Eroica, in programma alle 14.00 e alle 14.30 da Piazza del Popolo. Alle 15.00 spazio anche ai temi ambientali con il Mini BioBlitz dedicato agli impollinatori insieme a Tuscany Environment Foundation, seguito alle 15.30 dal plogging lungo l’ultimo chilometro della Strada Bianca del Podere Casisano, iniziativa che unisce attività fisica e raccolta dei rifiuti lungo il percorso. Dalle 17.00 alle 20.00 Piazza del Popolo ospiterà le degustazioni “Red Montalcino”, mentre alle 18.00 è in programma la presentazione della squadra Poggio alle Mura. La serata proseguirà alle 18.30 con il tradizionale concorso “Barba e Baffi”, alle 19.00 con la celebrazione del decennale di Energy Up insieme a Osvaldo Casanova, alle 19.30 con aperitivo e musica all’Eroica Caffè e dalle 20.00 con la Cena Eroica nei quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio. Per tutta la giornata Piazza del Popolo sarà animata da musica e intrattenimento, mentre presso la Sala Stampa del Palazzo Storico Comunale sarà visitabile la mostra fotografica realizzata dagli studenti della scuola media di Buonconvento.

Pedalare resterà il centro dell’esperienza. Domenica 31 maggio i partecipanti attraverseranno le strade bianche della Val d’Orcia e delle colline del Brunello lungo cinque percorsi diversi, pensati per permettere a ciascuno di vivere il territorio con il proprio ritmo, tra fatica, soste, ristori e paesaggio.