Il giocatore austriaco sbarcherà in Italia da svincolato
David Alaba arriva in Serie A. Il difensore austriaco, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Real Madrid, avrebbe trovato l'accordo per trasferirsi all'Udinese. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, il club friulano avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore con l'entourage del giocatore, arrivando a un primo accordo verbale.
EXCLUSIVE: Udinese have reached a verbal agreement with David Alaba!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026
Austrian star, a dream signing for the Italian club with a verbal agreement in place with former Real Madrid defender.
Formal steps needed ahead of the here we go. pic.twitter.com/g7hNVSxYx4
La definizione dell'accordo è previsto a breve, con il calciatore che potrà quindi volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto con i bianconeri e mettersi a disposizione di Runjaic.