Alcaraz vince, Cobolli 'paga' la penitenza in allenamento - Video

L'azzurrro si sta allenando con lo spagnolo in vista della nuova stagione

Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli - Instagram
Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli - Instagram
19 dicembre 2025 | 11.30
Redazione Adnkronos
Mentre c'è da sciogliere il nodo allenatore, Carlos Alcaraz si diverte con Flavio Cobolli. Il tennista spagnolo sta preparando la nuova stagione a Murcia con l'azzurro, grande protagonista del trionfo in Coppa Davis proprio contro la Spagna del numero uno del mondo, assente a Bologna per infortunio. Tra un allenamento e l'altro però i due trovano anche il modo per concedersi qualche momento di svago.

Nell'ultimo video postato sulle storie Instagram di Stefano Cobolli, padre di Flavio, si vede l'azzurro costretto a pagare una 'penitenza' particolare dopo aver perso una sfida di campo. Alcaraz è infatti saltato sulle spalle di Cobolli, che lo ha portato così in giro facendo finta di colpirlo come un fantino con il suo cavallo.

"Si paga... come sempre", ha scritto Stefano Cobolli, facendo intendere che non è la prima volta che Flavio paga una penitenza di questo genere. Risate e sorrisi tra i due, mentre l'azzurro si esibisce in squat con Alcaraz sulle spalle a fare il gesto del torero. Poi l'abbraccio, fraterno, tra i due.

Alcaraz e l'addio al coach Ferrero, i motivi dell'addio

A seguire la preparazione di Alcaraz non c'è Juan Carlos Ferrero. Il tennista spagnolo si è infatti separato dallo storico allenatore, che lo ha seguito per sette anni, ufficializzando l'addio con un lungo post su Instagram. Ferrero ha risposto a sua volta con una, velata, frecciata: "Mi sarebbe piaciuto continuare", ha scritto il coach, facendo così intendere che la decisione di separarsi non sia stata del tutto condivisa. Ma quali sono stati i motivi dell'addio?

I motivi dell'addio sembrano essere di natura contrattuale. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, alla base della separazione ci sarebbe proprio il rinnovo del contratto di Ferrero. Il coach vantava infatti percentuali molto alte sugli introiti del giocatore, reduce da una delle migliori stagioni della carriera culminata con la riconquista del primo posto nel ranking Atp.

L'entourage di Alcaraz avrebbe quindi provato ad abbassare queste percentuali e a rinegoziare un accordo al ribasso, che però Ferrero non ha accettato. Da qui nasce la rottura che ha portato poi alla definitiva separazione. Ma non è tutto. Sempre dalla Spagna riportano di un rapporto che si era fatto più teso tra i due, con Carlos che avrebbe voluto più libertà rispetto a quella che gli 'concedeva' Ferrero, che negli ultimi anni ha lavorato per far sì che il tennis fosse al primo posto.

Chi sarà il nuovo allenatore?

Per ora non sembrano essere previsti nuovi inserimenti nello staff di Alcaraz. Stando a quanto riportato da Marca, ad allenare lo spagnolo rimarrà Samuel Lopez, mentre potrebbe avere sempre più risalto nel team la figura di Alvaro Alcaraz, fratello di Carlos finora sparring partner.

