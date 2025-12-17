circle x black
Alcaraz si separa da coach Ferrero: "grazie per aver trasformato miei sogni in realtà"

Il tennista spagnolo ha annunciato un cambiamento a sorpresa nel suo staff

Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
17 dicembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore". Così su Instagram il numero uno del mondo Carlos Alcaraz ha annunciato oggi, mercoledì 17 dicembre, la separazione dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero.

"Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà - ha aggiunto il 22enne spagnolo -. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un'avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. Mi sono goduto ogni passo con te. Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe farlo proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato".

