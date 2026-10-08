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Alcaraz: "Elezioni in Spagna? Potrei essere in finale di Coppa Davis..."

Il tennista spagnolo ha fatto intendere che non è sicuro di poter andare a votare il prossimo 29 novembre

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2026 | 12.11
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alcaraz non sa se riuscirà a votare alle elezioni spagnole in programma il prossimo 29 novembre. Il primo ministro Pedro Sanchez ha infatti annunciato le proprie dimissioni dall'incarico e indetto nuove elezioni, di cui ha parlato anche il tennista spagnolo, impegnato nel Masters 1000 di Shanghai: "Io vivo ancora in Spagna, a casa mia, ed è molto importante per me sapere cosa sta succedendo lì e tutto ciò che accade per decidere un po' quale sarà il futuro del mio paese".

"L'elezione potrebbe coincidere con la finale della Coppa Davis, ma tutti i giocatori spagnoli sappiamo cosa sta succedendo nel nostro paese in questo momento", ha detto Alcaraz nel media day di Shanghai, facendo intendere come potrebbe essere impegnato a Bologna nel caso in cui la Spagna riuscisse a raggiungere l'ultimo atto, "a volte può essere difficile trovare tutte le notizie per rimanere informati, ma ci provo ogni volta che esco o sono in viaggio".

"Il tennis può essere solitario a volte perché è uno sport individuale e la maggior parte del tempo giochi da solo, quindi avere la Coppa Davis per rappresentare il tuo paese è qualcosa di fantastico", ha spiegato Alcaraz, "sono molto grato di essere spagnolo e rappresentare la mia bandiera è una delle migliori cose che posso fare in questo momento. Come ho detto molte volte, la Davis è sempre uno dei miei principali e più importanti obiettivi ogni stagione. Sono emozionato di giocarla e voglio ben preparato mentalmente e fisicamente e arrivare in buone condizioni a quella competizione".

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