Alcaraz eliminato, Bertolucci 'sfotte'... Vespa: "Ha giocato come Alvarez"

L'ex tennista azzurro ha commentato la sconfitta dello spagnolo lanciando una frecciata al conduttore di Porta a Porta

Paolo Bertolucci - Ipa/Fotogramma
29 ottobre 2025 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Bertolucci 'sfotte' Bruno Vespa. L'ex tennista azzurro ha commentato l'eliminazione di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Parigi, arrivata al secondo turno per mano del britannico Cameron Norrie, parafrando un tweet del giornalista e conduttore di Porta a Porta, che nei giorni scorsi aveva attaccato apertamente Jannik Sinner per il suo no alla Coppa Davis.

"Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez", ha scritto su X Bertolucci. Un chiaro riferimento proprio al tweet di Vespa, che aveva sbagliato il nome di Alcaraz chiamandolo Alvarez: "Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna", aveva scritto il conduttore, che poi ha attaccato Sinner, "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale". Un tweet che aveva scatenato l'ira e l'ironia del popolo di X, a difesa del numero due del mondo, con "Alvarez" che è diventato un vero e proprio meme.

