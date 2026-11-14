circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Finals, per Shelton inizia l'era Ferrero (di fronte ad Alcaraz) - Video

A Torino arriva l'abbraccio tra il fuoriclasse spagnolo e il suo ex tecnico, oggi accanto all'americano

Shelton insieme a Ferrero e a suo padre Bryan - IPA
Shelton insieme a Ferrero e a suo padre Bryan - IPA
Segui Adnkronos su Google
14 novembre 2026 | 20.43
Michele Antonelli
LETTURA: 3 minuti

Si erano tanto amati, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Da oggi, più o meno ufficialmente, saranno avversari. Dopo una sfilza di successi, il tecnico spagnolo ha chiuso mesi fa la collaborazione con l'attuale numero 3 del ranking Atp. E, come annunciato pochi giorni fa, inizierà a lavorare accanto a Ben Shelton.

Alcaraz, riecco Ferrero

Nella sessione di allenamenti del sabato all'Inalpi Arena, Alcaraz ha incrociato il suo ex coach 'in borghese'. Ferrero è sceso in campo sul Centrale per dare una prima occhiata al lavoro di Shelton già in queste Atp Finals e affiancare Bryan, il papà di Ben. Inevitabile l'incrocio tra i due, sigillato da un rapido abbraccio e un 'in bocca al lupo' reciproco. "Fa strano vederlo in un altro team" aveva spiegato il fuoriclasse spagnolo nel media day del Torneo dei Maestri. A lui e a tutti gli appassionati. I due, a Torino, non potranno in ogni caso affrontarsi prima delle semifinali: lo spagnolo è finito nel gruppo John McEnroe e l'americano nel girone intitolato a Ivan Lendl.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video
News to go
Fotovoltaico, confermato il no se a terra nei terreni agricoli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza