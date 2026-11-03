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Alcaraz: "Ero sicuro di tornare al mio massimo. Jodar è incredibile"

Il fuoriclasse spagnolo ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del Masters 1000 di Parigi: "Mi chiedevo se sarei riuscito a colpire di nuovo il dritto al meglio, al 100% delle mie possibilità"

Carlos Alcaraz - IPA
Carlos Alcaraz - IPA
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03 novembre 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
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"Sono rimasto fuori per un lungo periodo, quindi ho avuto molto tempo per pensare e riflettere su ciò che provavo. Ci sono stati momenti in cui ero sicuro che sarei tornato al mio massimo". Lo ha detto il numero 3 del ranking Atp Carlos Alcaraz, alla vigilia dell'esordio nel Masters 1000 di Parigi, ultima tappa prima delle Atp Finals.

Alcaraz ha aggiunto: "Ci sono stati anche momenti in cui ho dubitato di me stesso, non lo nego. Mi chiedevo se sarei riuscito a colpire di nuovo il dritto al meglio, al 100% delle mie possibilità, se avrei sentito nuovamente il polso e se sarei tornato in salute". La differenza l'ha fatta il suo team: "Avevo qualche dubbio. Quando sei circondato da grandi professionisti - ha detto il fuoriclasse spagnolo - e ti fidi al 100% della tua squadra, direi che tornare è più facile".

Alcaraz incorona Jodar: "Andrà tenuto d'occhio"

L'ex numero uno ha poi lodato il connazionale Jodar, ancora in corsa per un posto alle Atp Finals: "È incredibile il modo in cui sta giocando nel suo primo anno nel circuito, sono davvero felice per lui. È un ragazzo molto umile, con suo padre sta ottenendo risultati straordinari. Merita di trovarsi in questa posizione ed è fantastico avere un altro spagnolo in top 10. Sono entusiasta all'idea di affrontarlo un giorno. Visto che è già arrivato a questo livello, in futuro sarà un giocatore da tenere d'occhio". Un messaggio anche per Sinner.

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