Carlos Alcaraz oggi in campo nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montercarlo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, esordisce martedì 7 aprile nel match - in diretta tv e streaming - contro l'argentino Sebastian Baez, vittorioso al primo round per 7-5, 7-5 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Alcaraz e Baez scenderanno in campo sulla terra rossa del Centrale nel terzo match della giornata. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut. A seguire, Jannik Sinner contro Hugo Humbert. E' probabile che Alcaraz e Baez inizino a giocare dopo le 15.

Alcaraz-Baez, i precedenti

Alcaraz e Baez si affrontano per la quarta volta in carriera. Il numero 1 del mondo si è aggiudicato tutti i precedenti e conduce 3-0 in attesa della prima sfida sulla terra battuta. Lo spagnolo nel 2026 ha disputato 19 match vincendone 17: in bacheca quest'anno i titoli dell'Australian Open e del torneo di Doha. Il fuoriclasse di Murcia deve riprendere la marcia dopo la deludente parentesi sul cemento nordamericano, con i flop nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami vinti da Sinner, che ha accorciato le distanze in classifica e può puntare al sorpasso già sulla terra rossa di Montecarlo.

Alcaraz in tv

Le partite dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita.