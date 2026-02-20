circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo sfida il russo nella semifinale dell'Atp di Doha

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
20 febbraio 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz in campo nella semifinale di Doha. Oggi, venerdì 20 febbraio, il tennista spagnolo affronta il russo Andrej Rublev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dell'Atp 500 qatariota. Alcaraz arriva al match dopo aver battuto Arthur Rinderknech all'esordio, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti di finale.

Alcaraz-Rublev, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Rublev è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che guida con un parziale di 4-1. L'ultimo incontro risale all'ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in tre set.

Alcaraz-Rublev, dove vederla in tv

Alcaraz-Rublev, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz rublev alcaraz oggi alcaraz semifinale doha semifinale atp doha atp doha alcaraz rublev oggi
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza