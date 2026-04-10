Carlos Alcaraz vince e punta Jannik Sinner a Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il tennista spagnolo ha battuto il kazako Alexander Bublik nei quarti di finale, mentre l'azzurro ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime. Al termine della sua partita Alcaraz ha parlato dei miglioramenti del rivale, in piena corsa per il numero 1 e reduce dal Sunshine Double.

"Sto vedendo Jannik fare sempre delle palle corte più belle. È bravo", ha detto Alcaraz in conferenza stampa, "le sta facendo davvero bene, non so se ha visto miei video, sono contento che lui stia facendo cose diverse perché questo mi spinge a migliorarmi e anche a fare cose diverse".

Anche Alcaraz vorrebbe 'rubare' qualcosa a Sinner: "Essere aggressivo in campo come lui, il modo nel quale approccia e colpisce la palla nel punto migliore della racchetta. E poi il servizo, è migliorato tantissimo, sia la prima che la seconda".