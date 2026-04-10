circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz: "Sinner fa sempre più corte, forse ha visto i miei video"

Il tennista spagnolo ha raggiunto la semifinale di Montecarlo battendo Bublik

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz vince e punta Jannik Sinner a Montecarlo. Oggi, venerdì 10 aprile, il tennista spagnolo ha battuto il kazako Alexander Bublik nei quarti di finale, mentre l'azzurro ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime. Al termine della sua partita Alcaraz ha parlato dei miglioramenti del rivale, in piena corsa per il numero 1 e reduce dal Sunshine Double.

CTA

"Sto vedendo Jannik fare sempre delle palle corte più belle. È bravo", ha detto Alcaraz in conferenza stampa, "le sta facendo davvero bene, non so se ha visto miei video, sono contento che lui stia facendo cose diverse perché questo mi spinge a migliorarmi e anche a fare cose diverse".

Anche Alcaraz vorrebbe 'rubare' qualcosa a Sinner: "Essere aggressivo in campo come lui, il modo nel quale approccia e colpisce la palla nel punto migliore della racchetta. E poi il servizo, è migliorato tantissimo, sia la prima che la seconda".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz sinner alcaraz sinner alcaraz sinner montecarlo alcaraz montecarlo sinner montecarlo
Vedi anche
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza