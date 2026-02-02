Il ranking 'preoccupa' Jannik Sinner. Dopo la fine degli Australian Open 2026, che hanno visto il trionfo di Carlos Alcaraz in finale contro Novak Djokovic, mattatore proprio dell'azzurro nella semifinale di Melbourne, la classifica generale Atp ha visto l'allungo dello spagnolo in vetta, con Sinner che ora vede rincorrere, mentre Musetti resta stabile in top 5 con 4.405 punti.

Vola Djokovic, che proprio grazie al ritorno in una finale Slam riesce ad arrivare al terzo posto raggiungendo quota 5.280 punti e sorpassando Alexander Zverev, quarto a 4.605.

Come cambia ranking dopo Australian Open

Prima dell'inizio del torneo, Sinner si trovava al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista. L'azzurro ha dovuto scartare 2000 punti, avendo conquistato il trofeo lo scorso anno, mentre lo spagnolo 'soltanto' 400, quelli dei quarti di finale persi proprio contro Djokovic lo scorso anno. Dopo le semifinali di Melbourne la differenza tra i due è arrivata a 2650 punti: Alcaraz è salito a quota 12950, mentre Sinner resta a 10300. Divario che sarebbe rimasto invariato in caso di sconfitta di Carlos in finale, ma che è aumentato con la vittoria dello spagnolo.

Grazie al trionfo su Djokovic infatti, la forbice tra i due è aumentata fino ad arrivare a 3650 punti, con Alcaraz che ha raggiunto quota 13.650 nella classifica generale.