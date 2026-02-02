circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e il nuovo ranking, Alcaraz scappa via: la classifica dopo Australian Open

Il tennista azzurro resta secondo ma vede aumentare il distacco dallo spagnolo

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
02 febbraio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ranking 'preoccupa' Jannik Sinner. Dopo la fine degli Australian Open 2026, che hanno visto il trionfo di Carlos Alcaraz in finale contro Novak Djokovic, mattatore proprio dell'azzurro nella semifinale di Melbourne, la classifica generale Atp ha visto l'allungo dello spagnolo in vetta, con Sinner che ora vede rincorrere, mentre Musetti resta stabile in top 5 con 4.405 punti.

Vola Djokovic, che proprio grazie al ritorno in una finale Slam riesce ad arrivare al terzo posto raggiungendo quota 5.280 punti e sorpassando Alexander Zverev, quarto a 4.605.

Come cambia ranking dopo Australian Open

Prima dell'inizio del torneo, Sinner si trovava al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista. L'azzurro ha dovuto scartare 2000 punti, avendo conquistato il trofeo lo scorso anno, mentre lo spagnolo 'soltanto' 400, quelli dei quarti di finale persi proprio contro Djokovic lo scorso anno. Dopo le semifinali di Melbourne la differenza tra i due è arrivata a 2650 punti: Alcaraz è salito a quota 12950, mentre Sinner resta a 10300. Divario che sarebbe rimasto invariato in caso di sconfitta di Carlos in finale, ma che è aumentato con la vittoria dello spagnolo.

Grazie al trionfo su Djokovic infatti, la forbice tra i due è aumentata fino ad arrivare a 3650 punti, con Alcaraz che ha raggiunto quota 13.650 nella classifica generale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner ranking sinner alcaraz ranking australian open
Vedi anche
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza