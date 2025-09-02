circle x black
Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: "Difficile non pensarci"

Il tennista spagnolo ha parlato del primo posto nella classifica Atp

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2025 | 22.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz continua la sua corsa verso il primo posto del ranking Atp. Oggi, martedì 2 settembre, il tennista spagnolo ha battuto il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del mondo, nei quarti degli Us Open raggiungendo la semifinale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. E proprio il sorpasso all'azzurro come numero uno del mondo, che potrebbe diventare effettivo se Alcaraz dovesse portare a casa un risultato migliore di Sinner, è l'obiettivo primario dello spagnolo.

"È davvero difficile non pensarci, ogni volta che scendo in campo cerco di non pensarci", ha detto a fine partita Alcaraz allargando il sorriso, "se penso troppo al numero uno del ranking, mi metto pressione. Voglio solo scendere in campo e cercare di fare la mia parte. Seguire i miei obiettivi e portare a casa la partita. Cercare di divertirmi il più possibile. Il numero uno è lì, ma cerco di non pensarci troppo".

alcaraz sinner alcaraz sinner alcaraz ranking atp alcaraz numero uno mondo alcaraz sorpasso sinner alcaraz us open
