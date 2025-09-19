circle x black
Steve Kerr incontra Alcaraz e lo 'incorona': "Mai visto niente del genere" - Video

L'allenatore di Golden State ha incrociato lo spagnolo a San Francisco, dove si disputerà la Laver Cup 2025

Carlos Alcaraz e Steve Kerr - X
19 settembre 2025 | 11.55
Redazione Adnkronos
Steve Kerr 'incorona' Carlos Alcaraz. L'ex cestista americano, oggi allenatore dei Golden State Warriors, ha incontrato il tennista spagnolo, fresco vincitore degli Us Open e nuovo numero uno del mondo dopo il sorpasso a Jannik Sinner, a San Francisco, in California, dove Alcaraz, nella sua nuova versione bionda, rappresenterà il Team Europe nella Laver Cup 2025, al via oggi, venerdì 19 settembre.

Proprio la finale di New York, dove Alcaraz ha battuto Sinner in quattro set, è stata al centro del dialogo tra i due: "Mi diverto veramente tanto a vederti giocare, la finale della settimana scorsa è stata incredibile. Non ho mai visto niente del genere", ha detto Kerr, ricevendo i ringraziamenti di Carlos.

L'allenatore di Golden State ha anche apprezzato un particolare del percorso agli Us Open dello spagnolo: "Mi è piaciuto il tuo tributo a Sergio", ha detto con un sorriso, riferendosi all'esultanza in cui Alcaraz mimava di giocare a golf, in riferimento al golfista spagnolo Sergio Garcia, con cui ha condiviso il tee.

