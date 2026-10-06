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Alcaraz torna alla vittoria a Tokyo, Lehecka battuto in finale

Lo spagnolo conquista il 27° titolo della carriera, a sette mesi dall'ultimo successo

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
06 ottobre 2026 | 12.54
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz vince il torneo Atp 500 di Tokyo (cemento, montepremi 2,342,275 dollari). Lo spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera in finale il ceco Jiri Lehecka, numero 19 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 in un'ora e 37 minuti. Per Alcaraz è il titolo numero 27 della carriera, il terzo stagionale, dopo le vittorie di gennaio e febbraio all'Australian Open e all'Atp 500 di Doha. Dopo quei due trionfi per Alcaraz era arrivato un periodo negativo culminato con l'infortunio al polso destro ad aprile al torneo di Barcellona che lo ha tenuto fuori fino allo Us Open di fine agosto, dove venne sconfitto nei quarti di finale dallo statunitense Ben Shelton. Alcaraz torna così alla vittoria dopo oltre sette mesi.

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alcaraz carlos alcaraz atp tokyo lehecka
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