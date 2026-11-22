La finale delle Atp Finals 2026 non delude e regala spettacolo. Il primo set si chiude in 50 minuti e a vincerlo è Carlos Alcaraz, con un 6-2 e tre break che non rendono giustizia alla clamorosa lotta vista in campo. La fotografia di un set giocato in modo spaziale da Alcaraz arriva nel settimo game, quando Carlos risolve un lunghissimo scambio con un tweener da applausi e Zverev fallisce uno smash facile facile. Il tedesco guarda la palla in rete e quasi non ci crede, poi si gira e con un gesto di stizza tira a terra la racchetta.

you're playing against CARLOS ALCARAZ https://t.co/BXAygpneJJ — #10 (@goatcaraz) November 22, 2026

Zverev e la discussione con la giudice di sedia

Non finisce qui, perché dopo il 5-2 dello spagnolo Zverev discute con la giudice di sedia, che dà un warning nel successivo turno di servizio (all'inizio dell'ottavo game) facendogli perdere la prima. Alcaraz approfitta così del nervosismo del numero uno e chiude il set.