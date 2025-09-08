Il nuovo numero uno del tennis mondiale si è scatenato alla fine del match contro Sinner
Festa super per Carlos Alcaraz dopo il trionfo agli Us Open. Dopo il successo in finale contro Jannik Sinner, il nuovo numero uno del tennis mondiale si è lasciato andare ai meritati festeggiamenti con il suo staff e ne è venuto fuori un siparietto molto divertente. Come raccontato dai canali social dello Slam americano, lo spagnolo è stato protagonista di una vera e propria guerra di champagne con il suo team.
Carlos Alcaraz and his team having a champagne war after he won the US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025
pic.twitter.com/6Yvfq1Kwqh
Nei video che stanno facendo il giro dei social, si vede bene la battaglia. Carlos se la ride e prova a travolgere i suoi con una pioggia di champagne, ma allo stesso tempo è costretto a correre per evitare gli attacchi dei vari membri del team. La fotografia di un clima finalmente disteso dopo il grande successo.