America's Cup, dal 25 al 27 settembre le regate preliminari in diretta su Sky Sport

Torna lo spettacolo dell’America’s Cup su Sky e in streaming su Now. Da domani, venerdì 25 a domenica 27 settembre, il Golfo di Napoli ospiterà la seconda Preliminary Regatta della stagione, dopo l’esordio di maggio a Cagliari. Un evento che rappresenta un importante banco di prova per i team in vista della prossima edizione della competizione velica più prestigiosa e antica al mondo, la Louis Vuitton America’s Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027 e in diretta su Sky Sport. In acqua saranno protagonisti sei team e nove imbarcazioni. I padroni di casa di Luna Rossa, i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand e il team britannico GB1 schiereranno due equipaggi ciascuno. Completano la flotta gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay Racing Team e American Racing Challenger Team Usa. Le regate si disputeranno a bordo degli spettacolari AC40, imbarcazioni foiling capaci di superare i 40 nodi di velocità.

Sky Sport garantirà un’ampia copertura editoriale dell’evento che sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Max, accompagnando gli appassionati attraverso il racconto delle regate preliminari. A guidare la narrazione della competizione sarà Guido Meda, voce di riferimento dell’America’s Cup su Sky, affiancato in telecronaca da Giovanni Bruno e dall’ex olimpionica Flavia Tartaglini. Sandro Donato Grosso seguirà invece l’evento sul campo, con collegamenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale. La copertura sarà arricchita da momenti di approfondimento dedicati, con studi pre e post gara in programma da venerdì a domenica, in concomitanza con le dirette delle prove in mare.

Alla conduzione Francesca Piantanida, insieme a Giulia Fava, velista e vincitrice della Women’s America’s Cup con Luna Rossa nel 2024, per offrire analisi tecniche, commenti e contenuti esclusivi. Ampio spazio all’evento anche su Sky Sport 24, con notizie, approfondimenti, interviste e highlights, oltre che sui canali social ufficiali di @SkySport, sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport.