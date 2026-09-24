America's Cup, K-Way conferma partnership con La Roche-Posay Racing Team

K-Way annuncia il rinnovo della propria partnership come Technical Partner di La Roche-Posay Racing Team per la 38esima America's Cup, in programma nel 2027 a Napoli. Per il secondo ciclo consecutivo, il brand francese metterà la propria esperienza al servizio del team, confermando una collaborazione che rappresenta molto più di una sponsorizzazione tecnica: un laboratorio di innovazione in cui performance, ricerca e heritage si incontrano. Nato in Francia e da sempre legato alla protezione dagli elementi, K-Way considera un privilegio supportare il team francese nella più antica competizione sportiva internazionale del mondo. L’America's Cup rappresenta infatti il punto d’incontro tra alcuni dei valori fondanti del brand: acqua, vento, tecnologia, protezione, spirito di squadra e capacità di affrontare qualsiasi condizione. Una perfetta espressione della filosofia 'Ready for Everything', che guida lo sviluppo dei prodotti K-Way.

“Rinnovare la partnership con La Roche-Posay Racing Team per una seconda campagna America's Cup rappresenta la naturale evoluzione di una relazione costruita su valori condivisi e su una forte sintonia con il mondo dell'acqua - commenta Lorenzo Boglione, ceo di BasicNet Group -. Acqua, vento e protezione fanno parte del Dna di K-Way e l'America's Cup rappresenta un contesto straordinario per mettere alla prova il nostro know-how, i nostri materiali e le nostre tecnologie. L'esperienza maturata sull'acqua ci permette di innovare continuamente e di trasformare soluzioni ad alte prestazioni in prodotti pensati per la vita di tutti i giorni. Siamo molto felici di poter proseguire questa collaborazione a Napoli, una città profondamente legata al mare e caratterizzata da un'energia unica. Non vediamo l'ora di continuare questo percorso insieme a La Roche-Posay Racing Team verso Napoli 2027”.

La partnership costituisce inoltre una importante piattaforma di ricerca e sviluppo. Vento, acqua, cambiamenti climatici, movimento e stress meccanico sottopongono materiali e tessuti a un vero stress test in ambiente reale, permettendo a K-Way di sviluppare e validare soluzioni ai massimi livelli di performance. Le innovazioni maturate attraverso questa esperienza vengono progressivamente trasferite alle collezioni del brand, rendendo i prodotti sempre più performanti, funzionali e affidabili anche nell’utilizzo quotidiano. Questa ricerca si traduce in un sistema di prodotto sviluppato per La Roche-Posay Racing Team, che comprende equipaggiamento tecnico da gara, abbigliamento ufficiale di team e una proposta lifestyle, pensata per accompagnare atleti e team durante la competizione, nelle attività ufficiali e nei momenti off-duty.

Una selezione della linea lifestyle sarà inoltre disponibile per la vendita nella stagione Primavera-Estate 2027 presso gli store K-Way e su k-way.com, portando l’universo della gara anche al pubblico del brand. La linea racing, sviluppata in relazione alle esigenze degli equipaggi, comprende giacche, fleece, pantaloni e bermuda traspiranti e impermeabili, oltre a una T-shirt elasticizzata con UV protection pensata come primo strato. L’equipaggiamento è completato da zaini e borsoni impermeabili, realizzati con tecnologia di taglio laser. L’abbigliamento ufficiale di team include la Claude, iconico windbreaker K-Way, reinterpretata in blu scuro nel tessuto Le Vrai 4.0 e personalizzata con i loghi K-Way e La Roche-Posay, insieme ad altri capi dedicati al team. Il sistema si estende infine al lifestyle, con T-shirt, polo, headwear, pantaloni e bermuda in tessuto elasticizzato, mantenendo gli stessi codici funzionali ed estetici della collezione. Una palette ispirata al mondo marino accomuna le diverse categorie, attraverso l'incontro tra blu navy e azzurro. Insieme ai colori e ai codici visivi di K-Way e La Roche-Posay Racing Team, questi elementi creano continuità tra equipaggiamento tecnico, teamwear e lifestyle.

La 38esima America's Cup avrà inoltre una cornice particolarmente significativa per K-Way: Napoli, città capace di unire mare e spirito urbano, dinamismo e autenticità, e territorio con cui il brand mantiene da anni un forte legame. Con questa partnership, K-Way continua a rafforzare il proprio posizionamento come brand capace di coniugare heritage, innovazione e performance, trasformando l’esperienza maturata negli ambienti più estremi in soluzioni concrete per la vita di tutti i giorni e dando ulteriore significato alla propria promessa: Ready for Everything.

“Avere K-Way al nostro fianco per una seconda campagna America's Cup è una conferma importante della fiducia che abbiamo costruito insieme - afferma Stephan Kandler, ceo di La Roche-Posay Racing Team -. A questo livello di competizione, ogni dettaglio conta e i partner tecnici devono conoscere da vicino la realtà della vita sull'acqua e, allo stesso tempo, comprendere le esigenze di un team ad alte prestazioni. K-Way porta questa combinazione di competenza tecnica, innovazione e una forte eredità francese. Insieme stiamo sviluppando prodotti testati in uno degli ambienti più impegnativi dello sport, costruendo al tempo stesso una partnership che va ben oltre il campo di gara. Siamo molto orgogliosi di continuare questo percorso insieme verso Napoli 2027”.