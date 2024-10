Luna Rossa torna in acqua oggi, martedì 1 ottobre, per una nuova giornata della finale della Louis Vuitton Cup. A Barcellona il Team Prada Pirelli, dopo la vittoria di ieri nella sesta regata contro Ineos Britannia che porta la sfida sull'assoluta parità (3-3), tenta un nuovo assalto alla barca inglese in altri due match race, il settimo e l'ottavo della serie.

Le due barche dovrebbero poi tornare in mare mercoledì per altre due delle 13 regate previste: chi si impone vincendone 7 sfiderà il Team New Zealand per conquistare l'America's Cup.

Orario e dove vederlo in tv

Appuntamento alle ore 14.10 con gara-7, poi a seguire andrà in scena gara-8. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup.