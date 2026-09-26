circle x black
Cerca nel sito
 

America's Cup, Luna Rossa ancora in testa dopo seconda giornata regate preliminari

L'equipaggio italiano resta al comando della classifica generale

Luna Rossa - IPA
Luna Rossa - IPA
26 settembre 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Napoli è una seconda giornata di regate preliminari dell'America's Cup ricca di emozioni, caratterizzata da vento, sorpassi e colpi di scena. Luna Rossa resta al comando della classifica generale, anche se non mancano errori, compensati però da rimonte che confermano numeri e competitività dell’equipaggio azzurro. Il team Senior chiude le quattro prove di giornata con un bilancio positivo: una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto. Risultati che permettono agli italiani di consolidare la leadership in classifica al termine del day 2, con 8 punti di vantaggio sui neozelandesi e 14 su Alinghi.

Grande protagonista di giornata anche La Roche-Posay. Dopo il ritiro di ieri, l’equipaggio francese reagisce alla grande, piazzando due vittorie nelle quattro prove di oggi. Nella terza regata arriva poi un nuovo incidente che costringe ancora una volta al ritiro. Domani sono in programma le ultime due prove della fase di qualificazione, prima del match race che assegnerà il titolo.

Ecco la classifica al termine della seconda giornata: Luna Rossa 51 punti, Emirates Team New Zealand 43 punti, Alinghi 38 punti, Luna Rossa W&Y 35 punti, Arc Team USA 34 punti, Emirates Team NZ W&Y 32 punti, La Roche-Posay 31 punti, GB2 W&Y 29 punti, GB1 28 punti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Luna Rossa America's Cup regate preliminari Napoli
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza