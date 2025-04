Anita Bottazzo è stata la sorpresa dei campionati italiani assoluti primaverili Unipol di Riccione e ha staccato il pass per i mondiali di Singapore che si terranno in estate.

La prestazione a Riccione

Anita Bottazzo ha vinto il titolo dei 100 rana e con il tempo di 1’05”82 diventa la terza performer italiana all time alle spalle di Benedetta Pilato - che resta senza 100 iridato - e Lisa Angiolini, seconda e qualificata ai mondiali. "Sapevo che potevo andare forte e mi sentivo bene, però non me l'aspettavo", ha dichiarato la nuotatrice.

Chi è

Ventunenne di Oderzo (Treviso) - tesserata per Fiamme Gialle ed Imolanuoto e preparata da Cesare Casella - Bottazzo è rientrata in Italia dopo il periodo di allenamento e studio in Florida, migliorando il suo personal best (precedente 1'07"17 del 12 agosto 2023 a Dublino).

Una sorpresa

A Riccione la ventunenne è riuscita a cogliere il momento: l'assenza di Benedetta Pilato, che ha scelto di concentrarsi solo sui 50 metri, le ha dato campo libero e, portandosi avanti a Lisa Angiolini, ha dimostrato che le gerarchie della rana italiana possono cambiare. La sua prestazione apre nuove possibilità in vista dei Mondiali di Singapore.